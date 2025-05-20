Ошибки, медали и миллионы: как Монетный двор в Париже вышел из кризиса с прибылью

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Олимпиада 2024 года запомнится не только рекордами. Массовая замена повреждённых медалей заставила многих задуматься: как такое вообще возможно.

Фото: commons.wikimedia.org by Nassossopilis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олимпийская медаль

Спортсмены начали возвращать свои трофеи — медали оказались слишком хрупкими. Ответственность за это взяла на себя Монетный двор Парижа, отвечавший за их изготовление. Причиной стал недостаточно прочный защитный слой. Теперь его усилили:

"Мы обратились к внешнему партнёру — признанному специалисту по обработке поверхности. Новый, усиленный лак уже применяется для медалей, находящихся в процессе замены", — пояснили в официальном сообщении.

Но это только часть истории.

Монеты, которые пошли под пресс уничтожения

Параллельно Монетный двор оказался в центре ещё одного скандала. В конце 2023 года он в спешке выпустил миллионы монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов с обновлённым дизайном. Однако Еврокомиссия признала их несоответствующими нормативам, и их пришлось изъять и уничтожить. Ущерб — ощутимый.

И это было не всё. В начале апреля 2024 года в обращение поступила памятная серия монет по 7,50 евро, посвящённая олимпийской эстафете огня. Но, как выяснилось, соответствующий указ министра не был обновлён. Хуже того — монеты продавались без официального разрешения в течение нескольких недель.

Что дальше

После череды ошибок была запрошена проверка у аудиторов EY. Результаты аудита представили в начале 2025 года. Монетный двор частично внедрил рекомендации ещё до окончания расследования, а позже официально утвердил и реализовал весь план действий.

На фоне этих проблем отчёт за 2024 год выглядит неожиданно: доход составил 193,9 млн евро — максимум с 2007 года. Прибыль выросла на 47%, достигнув 6,4 млн евро. Интересно, как бы сложился этот год без фиаско.

Уточнения

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).



Моне́тный двор — производственное предприятие, занимающееся изготовлением монет по заказу.



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