Аэрофлот СССР: Ил-62, Ту-154 и Як-40 — воздушные киты эпохи

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советский Аэрофлот — это не просто авиакомпания, а гигантская система, которая в 70-80-е годы была самым большим авиаперевозчиком мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Як-40

И у неё были свои "воздушные киты" — самолёты, ставшие символами целой эпохи. Среди них — Ил-62, Ту-154 и Як-40. Давайте разберёмся, что это были за машины и почему о них до сих пор говорят с уважением и ностальгией.

Аэрофлот: авиагигант на службе народа

В 1980-х — самая большая авиакомпания в мире по количеству самолётов и пассажиров. Обслуживал всё: от рейсов Москва-Лондон до доставки почты в тундру.

Воздушный флот охватывал всю территорию СССР, от Калининграда до Владивостока.

Ил-62 — дальнемагистральный гигант

Годы эксплуатации: с 1967

Разработчик: ОКБ Ильюшина

Первый дальнемагистральный реактивный лайнер СССР, конкурент Boeing 707.

Характерная особенность — четыре двигателя в хвосте.

Выполнял международные рейсы: Лондон, Гавана, Дели, Нью-Йорк.

Внутри был довольно просторный: 5 кресел в ряду, длинные ряды иллюминаторов, глубокий гул двигателей. Пассажиры вспоминают его как шумный, но внушительный самолет, в котором впервые можно было улететь "за границу".

Ту-154 — рабочая лошадка Аэрофлота

Годы эксплуатации: с 1972

Производство: более 1 000 единиц

Основа внутренней авиации СССР — аналог Boeing 727.

Скоростной, надёжный, прощал ошибки пилотирования. Использовался на большинстве маршрутов средней дальности. Знаменит по жужжанию двигателей, характерному "спортивному" набору высоты и шумному торможению при посадке. У многих это ассоциируется с первым полётом в детстве.

Як-40 — местный мини-джет

Годы эксплуатации: с 1968

Первый реактивный региональный самолёт в мире.

Разрабатывался специально для небольших аэродромов с короткими ВПП.

Вмещал до 32 пассажиров, летал в самые удалённые точки: от Коми до Чукотки. Маленький, шумный, но крайне выносливый. Если в городке был аэропорт, скорее всего, туда летал именно Як-40. Его гул был слышен за километры.

Небо на реактивной тяге

Ил-62, Ту-154 и Як-40 — это не просто техника, а символы времени, когда:

авиация была массовой, доступной и уважаемой;

"Аэрофлот" считался визитной карточкой страны;

в небо уходили настоящие корабли, не компьютерные лайнеры, а живые машины с характером.

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