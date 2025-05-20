Аэрофлот СССР: Ил-62, Ту-154 и Як-40 — воздушные киты эпохи

Советский Аэрофлот — это не просто авиакомпания, а гигантская система, которая в 70-80-е годы была самым большим авиаперевозчиком мира.
И у неё были свои "воздушные киты" — самолёты, ставшие символами целой эпохи. Среди них — Ил-62, Ту-154 и Як-40. Давайте разберёмся, что это были за машины и почему о них до сих пор говорят с уважением и ностальгией.
Аэрофлот: авиагигант на службе народа
В 1980-х — самая большая авиакомпания в мире по количеству самолётов и пассажиров. Обслуживал всё: от рейсов Москва-Лондон до доставки почты в тундру.
Воздушный флот охватывал всю территорию СССР, от Калининграда до Владивостока.
Ил-62 — дальнемагистральный гигант
Внутри был довольно просторный: 5 кресел в ряду, длинные ряды иллюминаторов, глубокий гул двигателей. Пассажиры вспоминают его как шумный, но внушительный самолет, в котором впервые можно было улететь "за границу".
Ту-154 — рабочая лошадка Аэрофлота
Скоростной, надёжный, прощал ошибки пилотирования. Использовался на большинстве маршрутов средней дальности. Знаменит по жужжанию двигателей, характерному "спортивному" набору высоты и шумному торможению при посадке. У многих это ассоциируется с первым полётом в детстве.
Як-40 — местный мини-джет
Вмещал до 32 пассажиров, летал в самые удалённые точки: от Коми до Чукотки. Маленький, шумный, но крайне выносливый. Если в городке был аэропорт, скорее всего, туда летал именно Як-40. Его гул был слышен за километры.
Небо на реактивной тяге
Ил-62, Ту-154 и Як-40 — это не просто техника, а символы времени, когда:
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