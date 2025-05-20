Кризис или решение? Как Маск предлагает справиться с энергетическими вызовами современности

На конференции Bosch Connected World в Берлине (Германия) Илон Маск отметил, что сегодня технический прогресс развивается с невероятной скоростью, но если ему не обеспечить адекватную энергетическую инфраструктуру, это может привести к проблемам.
Потребление энергии растет из-за нескольких факторов. Искусственный интеллект удваивает свои возможности каждые шесть месяцев и требует много энергии, особенно для центров обработки данных. Бум электромобилей также увеличивает потребности в энергии, например, в Китае продажи ожидаемо вырастут на 40% в 2025 году. Кроме того, майнинг криптовалют, таких как биткоин, потребляет больше энергии, чем целые страны, пишет money.
Маск предупреждает, что сочетание этих факторов может привести к масштабному энергетическому кризису. Чтобы избежать этого, он предлагает ряд решений:
1. Укрепление электрической инфраструктуры — необходимо увеличить производство и распределение трансформаторов.
2. Расширение возобновляемых источников энергии — солнечная и ветровая энергия могут уменьшить зависимость от ископаемых источников.
3. Разработка инновационных технологий для накопления энергии и управления потреблением, включая более эффективные батареи.
Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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