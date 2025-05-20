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Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство

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Экономика

Супружеской паре, согласно постановлению, необходимо снести дом их мечты в графстве Кембриджшир (Великобритания), который стоит более 500 000 фунтов стерлингов (более 53 млн рублей),

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Изначально им было выдано разрешение на строительство лаборатории для разведения жеребцов, но вместо этого они построили жилой дом.

В 2014 году Управление по планированию одобрило план на строительство нового блока конюшен и специализированной лаборатории с небольшой квартирой. Однако, несмотря на то что внешне здание выглядело как согласованный проект, внутри оно использовалось как обычное жилое помещение.

Инспектор по планированию установил, что здание было построено и использовалось только как дом, и не оказалось никаких доказательств, что оно когда-либо функционировало как лаборатория. Теперь паре придется расстаться со своим домом мечты, сообщает The Sun.

Уточнения

Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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