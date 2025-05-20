Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство

Супружеской паре, согласно постановлению, необходимо снести дом их мечты в графстве Кембриджшир (Великобритания), который стоит более 500 000 фунтов стерлингов (более 53 млн рублей),
Изначально им было выдано разрешение на строительство лаборатории для разведения жеребцов, но вместо этого они построили жилой дом.
В 2014 году Управление по планированию одобрило план на строительство нового блока конюшен и специализированной лаборатории с небольшой квартирой. Однако, несмотря на то что внешне здание выглядело как согласованный проект, внутри оно использовалось как обычное жилое помещение.
Инспектор по планированию установил, что здание было построено и использовалось только как дом, и не оказалось никаких доказательств, что оно когда-либо функционировало как лаборатория. Теперь паре придется расстаться со своим домом мечты, сообщает The Sun.
Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.
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