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Сколько стоит свадьба в Москве: секреты экономии на торжестве

1:06
Экономика

Свадебное торжество в Москве обойдется молодоженам в среднем от 1 миллиона рублей, если на свадьбе будет 30-50 гостей. В эту сумму входят:

свадьба
Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info
свадьба
  • Ресторан,
  • Фотограф и видеограф,
  • Ведущий,
  • Декор,
  • Организатор,
  • Праздничный торт,
  • Приглашения,
  • Диджей и оборудование,
  • Еда и алкоголь.

Евгения Лейбман, свадебный организатор, поделилась советом: чтобы сэкономить до 30% бюджета, лучше проводить свадьбу в будние дни и не в сезон. Идеальные месяцы для этого — октябрь и ноябрь, особенно с понедельника по четверг, как сообщает сайт Москва 24.

Кроме того, на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля около 170 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. В этот день свадебная церемония начнется с праздничного шествия от причала до входа в центр "Россия". После этого пары официально оформят свои отношения и смогут насладиться концертом.

Уточнения

Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением или без изменения музыкального материала техническими средствами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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