Сколько стоит свадьба в Москве: секреты экономии на торжестве

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Свадебное торжество в Москве обойдется молодоженам в среднем от 1 миллиона рублей, если на свадьбе будет 30-50 гостей. В эту сумму входят:

Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info свадьба

Ресторан,

Фотограф и видеограф,

Ведущий,

Декор,

Организатор,

Праздничный торт,

Приглашения,

Диджей и оборудование,

Еда и алкоголь.

Евгения Лейбман, свадебный организатор, поделилась советом: чтобы сэкономить до 30% бюджета, лучше проводить свадьбу в будние дни и не в сезон. Идеальные месяцы для этого — октябрь и ноябрь, особенно с понедельника по четверг, как сообщает сайт Москва 24.

Кроме того, на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля около 170 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. В этот день свадебная церемония начнется с праздничного шествия от причала до входа в центр "Россия". После этого пары официально оформят свои отношения и смогут насладиться концертом.

Уточнения

Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением или без изменения музыкального материала техническими средствами.





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