Сколько стоит свадьба в Москве: секреты экономии на торжестве

Свадебное торжество в Москве обойдется молодоженам в среднем от 1 миллиона рублей, если на свадьбе будет 30-50 гостей. В эту сумму входят:
Евгения Лейбман, свадебный организатор, поделилась советом: чтобы сэкономить до 30% бюджета, лучше проводить свадьбу в будние дни и не в сезон. Идеальные месяцы для этого — октябрь и ноябрь, особенно с понедельника по четверг, как сообщает сайт Москва 24.
Кроме того, на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля около 170 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. В этот день свадебная церемония начнется с праздничного шествия от причала до входа в центр "Россия". После этого пары официально оформят свои отношения и смогут насладиться концертом.
Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением или без изменения музыкального материала техническими средствами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.