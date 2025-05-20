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Россия расширяет энергетическое влияние — но G7 может вмешаться

1:01
Экономика

Россия начала проработку условий нового газового соглашения с Сербией. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, уточнив, что тема обсуждалась на встрече президентов Владимира Путина и Александра Вучича, и по её итогам "Газпром" получил соответствующее поручение. Сейчас компания занимается деталями потенциального контракта.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Новак также напомнил, что Москва готова увеличить объем экспорта нефти в КНР на 2,5 млн тонн в год — это делается по просьбе китайской стороны.

Увеличение поставок обсуждается на фоне наращивания сотрудничества двух стран в энергетической сфере, пишет ТАСС.

Тем временем, по информации Reuters, Евросоюз рассматривает возможность предложить странам G7 ужесточить ограничение на стоимость российской нефти. Этот шаг может усилить давление на экспортные доходы Москвы, особенно в условиях растущей конкуренции на азиатском направлении.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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