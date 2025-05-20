Трамп не давит: Европа в шоке от позиции США по России

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидеры ведущих стран Европы оказались удивлены позицией президента США Дональда Трампа по итогам его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённый источник, европейцы не ожидали услышать от американского лидера столь мягкую риторику в адрес Москвы — особенно в контексте обсуждения возможных новых санкций.

Сразу после разговора с Путиным Трамп провёл отдельный телефонный диалог с ключевыми союзниками в ЕС. В нем приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен и глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам источника, собеседники были озадачены тем, как президент США описал достигнутые договоренности с Кремлём.

По информации FT, европейские лидеры были "поражены" тоном, в котором Трамп передал итоги разговора с Путиным. Из его слов следовало, что он не готов усиливать давление на Россию, что идет вразрез с курсом ЕС на усиление санкционной политики.

Такое расхождение взглядов, по мнению дипломатов, может стать сигналом более мягкого и прагматичного курса США в отношении Москвы — что вызывает обеспокоенность в европейских столицах.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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