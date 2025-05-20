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Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник

1:28
Экономика

За первые четыре месяца 2025 года Россия поставила в Китай 32,38 миллиона тонн нефти — на 14,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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При этом в денежном выражении падение оказалось ещё ощутимее: экспорт снизился почти на четверть — на 23,9%, до $17,08 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Несмотря на падение, Россия сохраняет первое место в списке крупнейших поставщиков нефти Пекину. Но ситуация стремительно меняется: Малайзия почти вплотную приблизилась к лидеру, увеличив поставки почти на 50% — до 26,29 миллиона тонн.

Это позволило ей опередить Саудовскую Аравию, которая теперь на третьем месте. Саудиты также сократили экспорт, но не так драматично — всего на 1,9%, до 25,63 миллиона тонн.

Малайзия долгое время оставалась в тени крупнейших нефтяных игроков, но теперь, благодаря динамике поставок и выгодной переработке, стремительно выходит на передовые позиции. Если тренд сохранится, уже к осени Россия может потерять лидерство в одном из ключевых экспортных направлений.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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