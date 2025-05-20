Москва предлагает США разделить арктические богатства

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о потенциальном возобновлении сотрудничества между Россией и США в Арктике.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

По его словам, этот регион остаётся крупнейшей в мире неосвоенной кладовой энергетических и природных ресурсов — и упускать такой потенциал было бы непростительной ошибкой. Именно поэтому Москва готова обсуждать совместные проекты, несмотря на политический фон.

По мнению министра, у двух стран есть всё необходимое для энергетического альянса — опыт, технологии, ресурсы. Однако на этот раз Россия настроена иначе: больше никаких ошибок прошлого. Если диалог с Западом возобновится, приоритетом будет сохранение контроля над активами и технологиями. Москва не хочет больше передавать свою продукцию и разработки на условиях, которые выгодны только партнёрам.

Подробностей и конкретных проектов Чекунков не назвал, но обозначил ключевые направления: глубокая переработка газа, производство метанола, карбамида, полимеров, а также работа с удобрениями и редкоземельными металлами.

По сути, речь идёт о возвращении к крупной промышленной кооперации в одном из самых перспективных регионов планеты.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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