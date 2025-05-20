Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло в банке или канистре: вся правда без маркетинга
Будущее наступило: открылась первая поликлиника без врачей
Ржавчина сквозь краску: как не потерять машину за пару лет
Одна ошибка, и фарш на вкус как бумага — легко исправить
Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город

Кто на пике зарплат? Названы лидеры по уровню оплаты труда

2:35
Экономика

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата по стране продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 15,5% в годовом исчислении и впервые превысив отметку в 91 тысячу рублей.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Аналитики "Сбераналитики" и "Работы.ру" предполагают, что при сохранении текущей динамики к концу года этот показатель может достичь 100 тысяч рублей.

Медианная зарплата также показала опережающий рост по сравнению со средней, достигнув уровня в 66,7 тысяч рублей в первом квартале. В ряде регионов, а именно в 13 субъектах РФ, зафиксировано увеличение доходов населения более чем на 19%. Наиболее существенный прирост отмечен в Удмуртии (21,7%), Тульской (20,1%) и Свердловской (20%) областях.

Доходы молодых специалистов в возрасте до 24 лет увеличились на 16,7% и достигли 72,5 тысяч рублей. Наиболее высокие средние зарплаты наблюдаются у работников в возрастных группах 35-44 лет (101,4 тысячи рублей) и 25-34 лет (98,7 тысяч рублей).

Лидирующие позиции по уровню оплаты труда сохраняет обрабатывающая промышленность, где рост в первом квартале составил 18,4%, а средняя зарплата — 95,6 тысяч рублей. В сфере информационных технологий средний доход достиг 147,3 тысяч рублей, увеличившись на 18%. В транспортной и строительной отраслях зафиксирован рост заработных плат на 17%.

Среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале составило 97,5 тысяч рублей, что на 13% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самые привлекательные предложения по заработной плате наблюдаются в сфере строительства и недвижимости (137,3 тысячи рублей), транспорта и логистики (125,9 тысячи рублей), а также в производстве и промышленности (более 107,4 тысячи рублей), согласно ТАСС.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Одна ошибка, и фарш на вкус как бумага — легко исправить
Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы
Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город
Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса
Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт
Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.