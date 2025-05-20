Кто на пике зарплат? Названы лидеры по уровню оплаты труда

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата по стране продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 15,5% в годовом исчислении и впервые превысив отметку в 91 тысячу рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Аналитики "Сбераналитики" и "Работы.ру" предполагают, что при сохранении текущей динамики к концу года этот показатель может достичь 100 тысяч рублей.

Медианная зарплата также показала опережающий рост по сравнению со средней, достигнув уровня в 66,7 тысяч рублей в первом квартале. В ряде регионов, а именно в 13 субъектах РФ, зафиксировано увеличение доходов населения более чем на 19%. Наиболее существенный прирост отмечен в Удмуртии (21,7%), Тульской (20,1%) и Свердловской (20%) областях.

Доходы молодых специалистов в возрасте до 24 лет увеличились на 16,7% и достигли 72,5 тысяч рублей. Наиболее высокие средние зарплаты наблюдаются у работников в возрастных группах 35-44 лет (101,4 тысячи рублей) и 25-34 лет (98,7 тысяч рублей).

Лидирующие позиции по уровню оплаты труда сохраняет обрабатывающая промышленность, где рост в первом квартале составил 18,4%, а средняя зарплата — 95,6 тысяч рублей. В сфере информационных технологий средний доход достиг 147,3 тысяч рублей, увеличившись на 18%. В транспортной и строительной отраслях зафиксирован рост заработных плат на 17%.

Среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале составило 97,5 тысяч рублей, что на 13% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самые привлекательные предложения по заработной плате наблюдаются в сфере строительства и недвижимости (137,3 тысячи рублей), транспорта и логистики (125,9 тысячи рублей), а также в производстве и промышленности (более 107,4 тысячи рублей), согласно ТАСС.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.