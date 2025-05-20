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Ипотека упала на 48%: причины рекордного снижения

1:35
Экономика

По информации от ДОМ.РФ, основанной на их собственных аналитических данных, с начала января по 7 мая 2025 года в России зафиксировано существенное падение объёмов ипотечного кредитования.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Общее количество оформленных ипотек упало на 48%, достигнув отметки в 224 тысячи. В денежном выражении наблюдается снижение на 41%, и суммарный объем выданных средств составил 949 миллиардов рублей, если сравнивать с аналогичным временным отрезком предыдущего года.

В официальном отчёте подчеркивается, что за период с января по начало мая было выдано 224 тысячи ипотечных займов, что демонстрирует сокращение на 48% в годовом исчислении. Общий объём предоставленных средств составил 949 миллиардов рублей, что на 41% меньше, чем годом ранее.

В апреле текущего года было зарегистрировано 73 тысячи выданных ипотек, что на 41% ниже, чем показатели апреля 2024 года. Негативная динамика сохранилась и в первые дни мая, когда банковскими организациями было выдано всего 9 тысяч ипотечных кредитов, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля Банка ДОМ.РФ уменьшилась до 2,5%, потеряв 1,2 процентных пункта, пишет ТАСС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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