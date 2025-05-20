Зелёное золото: экспорт огурцов из России в Польшу достиг рекорда

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте наблюдался пик российского экспорта огурцов в Польшу за последние четыре года.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Показатели достигли 2,7 миллиона евро. В течение этого месяца польские предприятия импортировали 2,1 тысячи тонн огурцов, что привело к росту стоимости импорта в 2,5 раза по сравнению с февральскими показателями и на 25% по сравнению с мартом предыдущего года. Схожий уровень был зафиксирован в марте 2021 года, когда стоимость составляла 3,1 миллиона евро.

В марте Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% ее импорта. Помимо России, Польша также импортировала огурцы из Турции (на 241 тысячу евро), Белоруссии (на 194 тысячи евро) и Украины (на 79 тысяч евро), но в меньших объемах. Общий объем импорта огурцов в Польшу в марте составил 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше, чем в феврале.

Польша, являясь крупнейшим импортером огурцов в ЕС, значительно увеличила закупки. В марте крупные партии огурцов также были импортированы в Испанию (на 2,8 миллиона евро) и Румынию (на 1,5 миллиона евро). В целом, в марте страны Евросоюза импортировали огурцов на 9,1 миллиона евро, что на 7,5% меньше, чем в феврале, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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