Вопреки санкционному дисконту: Россия вошла в топ поставщиков по экспорту мороженого филе рыбы

Согласно информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ), по итогам 2024 года Россия вошла в тройку лидеров среди мировых экспортеров рыбного филе.
Анализ мирового рынка мороженого филе, проведенный аналитическим агентством и доступный РИА Новости, показывает, что в 2024 году объем мирового экспорта этой продукции снизился почти на 5%, составив 2,6 миллиона тонн.
Аналитики определили, что крупнейшими поставщиками мороженого рыбного филе на мировой рынок стали Вьетнам (648 тысяч тонн), Китай (508 тысяч тонн) и Россия (161 тысяча тонн). В десятку ведущих экспортеров также вошли Норвегия, Чили, США, Нидерланды, Аргентина, Намибия и Индонезия.
В ВАРПЭ отметили, что основные направления экспорта российского мороженого филе — это страны ЕС, Китай, Япония и Республика Корея, суммарный объем поставок в которые составляет около 150 тысяч тонн. Кроме того, Россия экспортирует филе в страны СНГ, Великобританию, Турцию, Израиль, Грузию, Таиланд, Малайзию и другие государства.
По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, российские производители филе ощущают значительное давление на мировом рынке, так как российское филе уже в течение двух лет реализуется со "скидкой, обусловленной санкциями".
Дисконт (англ. discount) — экономический термин, в буквальном переводе с английского означает скидка, вычет, разница.
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