Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств

Согласно заявлению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на заседании подгруппы, посвященной экспорту туристических услуг, отток средств из России, потраченных на туризм за рубежом, достигает 36,6 миллиардов долларов в год.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

В то же время, поступления от иностранных туристов составляют около 4 миллиардов долларов.

Кожемяко подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительный дисбаланс, когда вывоз средств за границу существенно превышает экспорт туристических услуг. Он напомнил о задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным, согласно которой к 2030 году туризм должен стать ключевым сектором экономики, а экспорт туристических услуг — не менее 5% от ВВП.

В 2024 году Россию посетило около 9 миллионов иностранных туристов, преимущественно (около 60%) из Китая. Губернатор отметил, что многие китайские туроператоры стремятся организовывать поездки в Россию "под ключ", включая своих гидов и транспорт, что сокращает возможности для заработка российских компаний. В связи с этим, он призвал к увеличению доли участия российского бизнеса в сфере въездного туризма. Также, по его мнению, необходимо активно работать над улучшением имиджа России и повышением узнаваемости отечественного туристического продукта, пишет ТАСС.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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