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Средний чек в супермаркетах России: неожиданный рост на 4,28% — что скрывается за цифрами

1:41
Экономика

В России в первом квартале 2025 года средний чек в супермаркетах вырос на 4,28% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 804 рубля.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

В 2024 году этот показатель был 771 рубль. Большинство россиян предпочитают делать покупки в обычных магазинах: количество операций по картам в супермаркетах в 30 раз выше, чем в онлайн-магазинах. Среднее число таких операций в месяц — 12 для офлайн и 4,2 для онлайн-торговли, что немного снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Средний чек в онлайн-магазинах вырос на 10,9% до 2 004 рублей, а в офлайн — на 3,94%, достигнув 764 рублей. Мужчины совершают покупки как в сети, так и в магазинах примерно на 16% чаще, а их средний чек выше на 6,57% — 828 против 777 рублей у женщин.

Наибольшие средние чеки делают покупатели старше 50 лет (842 рубля), далее идут 41-50 лет (835 рублей) и 31-40 лет (761 рубль). В исследовании показаны данные о количестве транзакций и средних чеках как в онлайн-, так и в офлайн-торговле за первые кварталы 2025 и 2024 годов, пишет ТАСС.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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