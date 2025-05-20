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Вьетнам стал лидером по экспорту моллюсков в Китай — в чём секрет успеха

1:10
Экономика

В первом квартале стоимость экспорта вьетнамских моллюсков в Китай выросла в 20 раз по сравнению с прошлым годом и превысила 23 миллиона долларов.

моллюски
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
моллюски

В целом, за этот период Вьетнам экспортировал морепродуктов на сумму около 63 миллионов долларов, что на 109% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными у китайских потребителей оказались живые улитки (примерно 16 млн долларов), другие живые моллюски (около 5 млн долларов) и мороженый гребешок (около 3 млн долларов).

Эксперты Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов советуют местным предприятиям повышать качество продукции, совершенствовать технологии хранения, внедрять системы прослеживаемости, а также стандартизировать методы выращивания и процедуры карантина, чтобы соответствовать высоким требованиям Китая.

Вьетнам располагает более чем 41,5 тысячами гектаров под выращивание моллюсков, и годовой объем производства составляет около 265 тысяч тонн, пишет Fishnews.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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