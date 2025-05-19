Фейковые ссылки развивают новый бизнес: как интернет-мошенники манипулируют самозапретом на кредиты

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Интернет-мошенники всё чаще используют схемы с фейковыми ссылками, связанные с самозапретом на кредиты.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Об этом рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. По его словам, злоумышленники быстро реагируют на актуальные темы и начинают эксплуатировать их для своих целей.

Одна из таких схем — создание поддельных ссылок, ведущих якобы на сайт для установки самозапрета на кредиты, но на самом деле она направлена на противоположные цели, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Специалист отметил, что меры предосторожности остаются прежними: необходимо по-прежнему проявлять внимательность, проверять информацию через надежные источники и избегать перехода по подозрительным внешним ссылкам.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.