Завод в Ленинградской области уходит на короткую неделю — но причина не в кризисе

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области готовится к масштабным изменениям. С 23 июля по 24 ноября 2025 года предприятие переходит на режим неполной рабочей недели. Решение уже подтверждено официально.

Фото: commons.wikimedia.org by ЛёХЕР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Железная дорога

Что это значит для сотрудников

Несмотря на сокращение рабочего времени, все социальные гарантии сохраняются:

Заработная плата будет выплачиваться в полном объёме и в срок.

Все компенсации и льготы останутся без изменений.

Придерживаться будут норм, прописанных в трудовом законодательстве и локальных актах предприятия.

Причина изменений — не кризис, а перестройка работы завода. Производственные процессы полностью пересматриваются, а завод начинает выпускать новую линейку продукции для железнодорожной отрасли.

"С 23 июля по 24 ноября 2025 года АО 'ТВСЗ' переходит на режим неполного рабочего времени. Всем работникам сохраняется своевременная оплата труда, а также все льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами ТВСЗ", — говорится в официальном сообщении.

Среди новинок — фитинговые платформы, думпкары и крытые вагоны. Кроме того, в компании открыто говорят о техническом износе.

"Мы возобновляем производство фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. Кроме того, наблюдается критическая 'усталость' оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления и другое. Поэтому мы обновим материально-техническое обеспечение завода", — уточняют в пресс-службе ТВСЗ.

Таким образом, временное сокращение рабочих часов — это лишь подготовка к новым мощностям, модернизации и перезапуску ключевых направлений.

Уточнения

Вагоностроение — отрасль транспортного машиностроения, производящая вагоны для рельсового транспорта.



Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.



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