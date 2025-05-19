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Телефонный обман по-новому: как мошенники уводят миллиарды из онлайн-банков

1:55
Экономика

Почти 300 тысяч — столько случаев несанкционированного списания средств с банковских счетов россиян зафиксировано только за первый квартал 2025 года. Общий ущерб — почти 6,9 миллиарда рублей. Эти цифры озвучил Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ, на Петербургском международном юридическом форуме.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Главный инструмент мошенников — телефон. Они используют техники социальной инженерии: представляются сотрудниками банков, полиции, даже служб безопасности. Звонки сопровождаются убедительной риторикой и нередко — вредоносными программами, установленными на устройство жертвы.

"Большая часть краж совершается через дистанционные каналы: онлайн-банкинг и мобильные приложения. Один из распространённых методов — установка на смартфон пользователя вредоносного ПО", — сообщил Уваров.

Цифры поражают: только за три месяца зафиксировано 296 тысяч случаев хищения средств без согласия клиентов. И всё это несмотря на современные системы защиты, которыми располагают банки.

Однако есть и хорошие новости. Системы безопасности финансовых организаций не дремлют. Только за первый квартал 2025 года они заблокировали около 44 миллионов попыток хищения.

"Это в два раза больше среднего показателя за предыдущий год. Благодаря этому удалось предотвратить потерю 4,6 триллиона рублей", — подчеркнул Уваров.

Мошеннические схемы эволюционируют, особенно в мессенджерах. Так, МВД уже предупреждает о новой схеме в Telegram — платформа становится всё более популярной у злоумышленников, и пользователям стоит быть особенно бдительными.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Интернет-банкинг — общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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