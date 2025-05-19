Авиация СССР: как серп, молот и крылья стали символом Аэрофлота

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Когда слышишь слово "Аэрофлот", перед глазами встаёт не только образ сухого печенья и строгости стюардесс в синей форме, но и знаменитый логотип: крылья, серп и молот — как будто бы из социалистического комикса про супергероев.

Фото: commons.wikimedia.org by Lupus in Saxonia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Reise nach Baku - باکی - Баку́ - mit der Aeroflot - Аэрофлот - Kofferanhänger

Но за этим символом скрывается целая идеология, история и немного авантюризма на высоте десяти тысяч метров.

Как придумали логотип: вдохновение в духе "труд + полёт"

В 1932 году, когда "Аэрофлот" только формировался как единая гражданская авиация СССР, дизайнеры (или партийные товарищи с хорошим чувством символизма) решили: почему бы не соединить крылья — символ мечты, и серп с молотом — символ всего остального? Получилось нечто вроде: "Мы не просто летаем — мы строим социализм в небе". И это, признаться, звучит эпично.

Бренд без брендинга

В эпоху, когда слово "брендинг" не существовало даже в словарях КГБ, "Аэрофлот" умудрился стать узнаваемым по всему миру. Его логотип, нарисованный ещё при Сталине, украшал как билеты, так и багажные бирки, и даже упаковки с едой (та самая курица с гречкой). Он стал эмблемой не только перевозчика, но и авиации СССР в целом — строгой, но романтичной.

Империя в воздухе

"Аэрофлот" в СССР — это была не просто авиакомпания. Это была целая воздушная держава с крупнейшим авиапарком в мире. Пока в Европе думали, как сделать рейсы удобными, в СССР уже возили почту, коров, партийных боссов и студентов на практику в Магадан. Причём с одним и тем же уровнем сервиса.

Почему логотип выжил после СССР

Когда Советский Союз развалился, логотип не отменили. Его лишь слегка "отполировали". Видимо, решили: крылья — всё ещё красиво, а серп и молот… ну пусть будут, для истории. Сегодня логотип "Аэрофлота" напоминает о временах, когда самолёт не просто летел, а выполнял план пятилетки в небе.

История логотипа "Аэрофлота" — это метафора всего советского: строго, с идеей, немного тяжеловесно, но с размахом. А главное — до сих пор узнаваемо. Ведь, как гласил один старый лозунг, "Аэрофлот — крылья Советского Союза". И, надо признать, эти крылья летали далеко.

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