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Евросоюз готов перекрыть трубы: Северный поток под ударом новых санкций

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Экономика

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Tagesspiegel заявила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" не должны быть использованы для поставок энергоресурсов в Европу в будущем.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Новый пакет санкций ЕС будет включать рестрикции в отношении российских газопроводов, а также энергетического и финансового секторов.

Это, по её словам, — "мера предосторожности", чтобы в перспективе исключить возможность использования этих маршрутов.

Напомним, взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция предполагают, что это была целенаправленная диверсия. Оператор Nord Stream AG сообщил, что разрушения носят масштабный характер, и сроки восстановления не определены.

Уточнения

«Се́верный пото́к — (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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