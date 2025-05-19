Евросоюз готов перекрыть трубы: Северный поток под ударом новых санкций

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Tagesspiegel заявила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" не должны быть использованы для поставок энергоресурсов в Европу в будущем.
Новый пакет санкций ЕС будет включать рестрикции в отношении российских газопроводов, а также энергетического и финансового секторов.
Это, по её словам, — "мера предосторожности", чтобы в перспективе исключить возможность использования этих маршрутов.
Напомним, взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция предполагают, что это была целенаправленная диверсия. Оператор Nord Stream AG сообщил, что разрушения носят масштабный характер, и сроки восстановления не определены.
«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.
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