Очередная индексация: когда в России снова повысят пенсии

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа 2025 года будет проведена очередная индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Повышение по пенсионным баллам

Повышение будет произведено по итогам трудовой деятельности за 2024 год — пенсионеры получат прибавку до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что отражает сумму страховых взносов, уплаченных работодателем.

Военные пенсионеры получат прибавку с октября

Кроме того, Бессараб напомнила, что с 1 октября 2025 года на 4,5% вырастут пенсии у военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, пишет "Лента".

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.