После двух лет молчания: иностранное агентство дало России кредитную оценку

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня BBB+g со стабильным прогнозом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на агентство.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Что означает новый рейтинг

Рейтинг BBB+g говорит о средней экономической и финансовой устойчивости страны и умеренном риске дефолта. Это первая международная оценка, выданная России после начала СВО в 2022 году.

До конфликта CCXI оценивало Россию на уровне BBB-g, затем рейтинг был понижен до BBg, а позже агентство вовсе отозвало оценку. Новый рейтинг оказался выше, чем был до 2022 года.

Почему повысили оценку

В CCXI считают, что: российская экономика адаптировалась к санкциям и показывает устойчивость, геополитические риски стабилизировались, финансовая политика остается осмотрительной, а международные резервы и Фонд национального благосостояния поддерживают долговую устойчивость.

Уточнения

Кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заёмщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска.



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