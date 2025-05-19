Юрист назвал три причины, по которым россиянам откажут в пенсии

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на то что право на страховую пенсию закреплено федеральным законом, получить её может не каждый. Об этом рассказала "Российская газета" со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Какие условия обязательны

Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, гражданин должен:

иметь минимум 15 лет трудового стажа;

набрать не менее 30 пенсионных баллов — они начисляются на основе страховых взносов работодателя.

Те, кто не соответствует этим требованиям, не смогут рассчитывать на страховую пенсию. Им положена только социальная пенсия, которая выплачивается позднее — с 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.

Кому пенсия не положена вообще

Страховая пенсия не назначается:

иностранным гражданам, не имеющим вида на жительство в РФ;

тем, кто не проживал в России не менее 15 лет;

гражданам, уехавшим на ПМЖ за границу — выплаты прекращаются.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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