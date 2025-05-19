Юрист назвал три причины, по которым россиянам откажут в пенсии

Несмотря на то что право на страховую пенсию закреплено федеральным законом, получить её может не каждый. Об этом рассказала "Российская газета" со ссылкой на юриста Илью Русяева.
Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, гражданин должен:
Те, кто не соответствует этим требованиям, не смогут рассчитывать на страховую пенсию. Им положена только социальная пенсия, которая выплачивается позднее — с 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.
Страховая пенсия не назначается:
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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