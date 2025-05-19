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Больше не бесплатно: Европа возвращает пошлины на украинскую продукцию

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Экономика

Европейский союз дал сигнал Киеву, что не намерен продлевать действие режима беспошлинной торговли, который истекает уже в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

ЕС возвращается к пошлинам и ограничивает импорт

Согласно данным агентства, Евросоюз готовится не только ввести пошлины на украинский импорт, но и сократить действующие квоты на экспорт украинской кукурузы, сахара и мяса птицы.

Это решение связано с давлением, которое оказывают страны ЕС, в первую очередь Польша, недовольная наплывом дешёвой украинской продукции.

Жалобы стран Восточной Европы

Дешёвый импорт из Украины серьёзно ударил по агросектору Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти страны уже ввели частичные запреты на ввоз украинского зерна и ужесточили правила транзита.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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