Больше не бесплатно: Европа возвращает пошлины на украинскую продукцию

Европейский союз дал сигнал Киеву, что не намерен продлевать действие режима беспошлинной торговли, который истекает уже в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Согласно данным агентства, Евросоюз готовится не только ввести пошлины на украинский импорт, но и сократить действующие квоты на экспорт украинской кукурузы, сахара и мяса птицы.
Это решение связано с давлением, которое оказывают страны ЕС, в первую очередь Польша, недовольная наплывом дешёвой украинской продукции.
Дешёвый импорт из Украины серьёзно ударил по агросектору Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти страны уже ввели частичные запреты на ввоз украинского зерна и ужесточили правила транзита.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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