Виноделы в России бьют рекорды: 51,3 миллиона декалитров

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году российские виноделы установили новый рекорд, выпустив около 51,3 миллиона декалитров (сокращённо - дал) винной продукции.

Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ винодельня

Производство тихих вин выросло на 8,6%, достигнув 32,6 миллиона дал, игристых — на 24,7% до 17,6 миллиона дал, а креплёных — на 29,6% до 1,1 миллиона дал, по данным Минсельхоза. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение производства вин, хотя пока рост идёт медленнее прошлогодних показателей. За первые четыре месяца 2025 года российские виноделы произвели 16,9 миллиона декалитров вина, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 11,6 миллиона дали тихие вина, а 4,8 миллиона дали игристые, что на 5,2% и 6,9% соответственно выше уровня начала 2024 года, пишут "Ведомости".

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).





Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

