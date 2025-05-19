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Виноделы в России бьют рекорды: 51,3 миллиона декалитров

1:19
Экономика

В 2024 году российские виноделы установили новый рекорд, выпустив около 51,3 миллиона декалитров (сокращённо - дал) винной продукции.

винодельня
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
винодельня

Производство тихих вин выросло на 8,6%, достигнув 32,6 миллиона дал, игристых — на 24,7% до 17,6 миллиона дал, а креплёных — на 29,6% до 1,1 миллиона дал, по данным Минсельхоза. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение производства вин, хотя пока рост идёт медленнее прошлогодних показателей. За первые четыре месяца 2025 года российские виноделы произвели 16,9 миллиона декалитров вина, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 11,6 миллиона дали тихие вина, а 4,8 миллиона дали игристые, что на 5,2% и 6,9% соответственно выше уровня начала 2024 года, пишут "Ведомости".

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).
 

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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