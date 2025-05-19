Секреты бюджета Кеке Палмер: как звезда живёт по средствам и достигает финансовой независимости

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кеке Палмер — 31-летняя актриса, певица, писательница, предприниматель и ведущая подкастов — за свою карьеру попробовала множество ролей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Она говорит, что благодаря скромному воспитанию строго следит за расходами и придерживается принципа жить по средствам, что помогает ей обеспечивать себе комфортную жизнь. Даже при крупном заработке она не тратит слишком много — аренда, автокредит и простая машина, как Lexus, вполне устраивают её.

В детстве Палмер поняла, что зарабатывает больше родителей, начиная с ролей в кино с 9 лет? и уже в 13 лет имея кредитную карту. Родители зарабатывали около 40 тысяч долларов в год, и их пример дал ей понимание финансов — она верит в бережливость и экономию. Она также поделилась, что помогла своим родителям, особенно с финансовой точки зрения, и ради её успешного будущего родители жертвовали своим комфортом.

Палмер советует молодым людям — особенно женщинам — погружаться в сферу финансов: читать книги, учиться, вести бюджет, искать дополнительные источники дохода, чтобы добиться финансовой независимости и при этом жить по своим возможностям. Она подчеркнула, что важно делать финансы осознанно и по собственному желанию, а не из нужды.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.



