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11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют

1:08
Экономика

Состоятельные люди продолжают покупать дорогие украшения.

Синий маникюр
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий маникюр

Они всё чаще выбирают только лучшие изделия, это является хорошей новостью для швейцарской компании Richemont, владеющей известными брендами, такими как Van Cleef & Arpels, Buccellati и Cartier.

Руководитель отдела роскоши Bernstein Лука Солка заявил, что спрос на ювелирные бренды Richemont очень высок. В последнем квартале Richemont увеличила продажи и получила рост в 11% по ювелирным изделиям за год, что сделало этот сегмент самым прибыльным.

В то же время, страны, такие как LVMH, Kering и Burberry, сообщают о замедлении продаж в первом квартале. Продажи часов, входящих в подразделение Richemont, снизились на 13%, особенно из-за падения спроса в Китае. Вся ситуация осложняется тем, что многие крупные производители часов, такие как Rolex и Patek Philippe, находятся в частной собственности, что затрудняет оценку их продаж, пишет CNBC.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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