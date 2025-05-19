11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют

Состоятельные люди продолжают покупать дорогие украшения.
Они всё чаще выбирают только лучшие изделия, это является хорошей новостью для швейцарской компании Richemont, владеющей известными брендами, такими как Van Cleef & Arpels, Buccellati и Cartier.
Руководитель отдела роскоши Bernstein Лука Солка заявил, что спрос на ювелирные бренды Richemont очень высок. В последнем квартале Richemont увеличила продажи и получила рост в 11% по ювелирным изделиям за год, что сделало этот сегмент самым прибыльным.
В то же время, страны, такие как LVMH, Kering и Burberry, сообщают о замедлении продаж в первом квартале. Продажи часов, входящих в подразделение Richemont, снизились на 13%, особенно из-за падения спроса в Китае. Вся ситуация осложняется тем, что многие крупные производители часов, такие как Rolex и Patek Philippe, находятся в частной собственности, что затрудняет оценку их продаж, пишет CNBC.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?