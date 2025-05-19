11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состоятельные люди продолжают покупать дорогие украшения.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Они всё чаще выбирают только лучшие изделия, это является хорошей новостью для швейцарской компании Richemont, владеющей известными брендами, такими как Van Cleef & Arpels, Buccellati и Cartier.

Руководитель отдела роскоши Bernstein Лука Солка заявил, что спрос на ювелирные бренды Richemont очень высок. В последнем квартале Richemont увеличила продажи и получила рост в 11% по ювелирным изделиям за год, что сделало этот сегмент самым прибыльным.

В то же время, страны, такие как LVMH, Kering и Burberry, сообщают о замедлении продаж в первом квартале. Продажи часов, входящих в подразделение Richemont, снизились на 13%, особенно из-за падения спроса в Китае. Вся ситуация осложняется тем, что многие крупные производители часов, такие как Rolex и Patek Philippe, находятся в частной собственности, что затрудняет оценку их продаж, пишет CNBC.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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