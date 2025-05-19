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Сладости нарасхват: московские кондитеры увеличили отгрузки на 31,7%

1:19
Экономика

В начале 2025 года московские кондитерские компании увеличили объемы отгрузок на 31,7%, достигнув 7,3 тысячи тонн мучных изделий и десертов.

Капкейки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капкейки

Об этом сообщили заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ликсутов отметил, что за первый квартал объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 30,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и её важной роли в экономике столицы. Он подчеркнул, что благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают расти: в этом году фабрики произвели свыше 8 тысяч тонн сладостей длительного хранения.

Гарбузов добавил, что в Москве работает около 120 предприятий, специализирующихся на производстве сладостей и выпечки. В январе-марте 2025 года объем выпуска пирожных увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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