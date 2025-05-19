На передовой поставок: Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию

Впервые за несколько месяцев объем поставок пива из Евросоюза в Россию неожиданно вырос.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата. Поставки начали сокращаться с ноября 2024 года и в феврале снизились до минимального уровня с 2016 года. Однако в марте поставки увеличились на треть, достигнув 6,1 миллиона евро.
Основным поставщиком пива в Россию среди стран ЕС является Чехия — в марте она поставила пива на 1,8 миллиона евро, что в полтора раза больше февраля. За ней следуют Германия (1,3 миллиона евро) и Литва (939 тысяч евро). Также важным поставщиком пива в Россию сегодня выступает Китай, который в марте экспортировал пива на 3,2 миллиона долларов.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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