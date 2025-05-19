Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергенные тайны твоего дома: что атакует тебя каждый день, пока ты этого не видишь
Худеем с горчицей: эта дешёвая специя творит чудеса с вашим весом – вот как её применять
Секрет советской кулинарной магии раскрыт: почему эти котлеты такие сочные
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Мёртвое море и его удивительные тайны: почему здесь нельзя утонуть
Необычный способ увидеть Альпы: этот швейцарский поезд покажет вам страну, о которой вы мечтали
Шторам конец: 5 стильных альтернатив, которые сделают ваш интерьер дороже
Укроп в вашем огороде: как правильно его собирать и хранить
Превосходство Алькараса: Синнер указал на ключевое различие между ним и испанцем

На передовой поставок: Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию

1:00
Экономика

Впервые за несколько месяцев объем поставок пива из Евросоюза в Россию неожиданно вырос.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата. Поставки начали сокращаться с ноября 2024 года и в феврале снизились до минимального уровня с 2016 года. Однако в марте поставки увеличились на треть, достигнув 6,1 миллиона евро.

Основным поставщиком пива в Россию среди стран ЕС является Чехия — в марте она поставила пива на 1,8 миллиона евро, что в полтора раза больше февраля. За ней следуют Германия (1,3 миллиона евро) и Литва (939 тысяч евро). Также важным поставщиком пива в Россию сегодня выступает Китай, который в марте экспортировал пива на 3,2 миллиона долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Садоводство, цветоводство
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение Аудио 
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Последние материалы
Зебры в Африке сломались: почему черно-белая тельняшка исчезает у этих животных
Лук на вашем огороде: полезные советы по выращиванию и хранению
Россия планирует расконсервировать афганские скважины — ожидается бурение 300 новых скважин
Восхитительный шоколадный торт за 6 простых шагов — готовим вместе
Неожиданное действие семян тыквы: почему нутрициологи всё чаще советуют начинать день с них
Никакой магии. Просто насыпал, перемешал — и теперь всё завидуют, как у меня растёт
Какую снимать первой: схватился не за ту клемму — у машины теперь глюки и потеря памяти
Фантастическое открытие: как клетки становятся сердцем за считаные дни
В вашем холодильнике есть отверстие, о котором вы не знали: оно может спасти технику от поломки
Варанаси — древний город, который покорит ваше сердце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.