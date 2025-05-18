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Рейтинг США упал, но министр уверен: инвесторы знают правду — что об этом говорят

1:25
Экономика

Можно ли доверять тем, кто снижает рейтинг самой мощной экономики мира? Министр финансов США Скотт Бессент уверен: далеко не всегда.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

На этой неделе рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня ААА до АА1. Причина — стремительный рост государственного долга. Однако в Белом доме не разделяют обеспокоенности агентства.

"Важно, что президент Трамп только что вернулся из исторической поездки на Ближний Восток, и в США поступают триллионы долларов. Мы видим уверенность со стороны инвесторов, так что у меня мало доверия к Moody's", — прокомментировал ситуацию в интервью CNN Скотт Бессент.

Такое заявление можно считать отражением позиции американской администрации, которая всё чаще игнорирует оценки традиционных аналитических институтов. Особенно, если они идут вразрез с экономическим курсом действующей власти.

При этом снижение рейтинга — не просто символический жест. Это может повлиять на стоимость заимствований для страны и стать сигналом тревоги для глобальных инвесторов.

Но Бессент настаивает: рынок даёт совершенно иную картину. Он уверен, что инвесторы продолжают видеть в США надёжный финансовый центр, несмотря на официальную обеспокоенность рейтинговых агентств.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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