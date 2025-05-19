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Россия планирует расконсервировать афганские скважины — ожидается бурение 300 новых скважин

1:12
Экономика

Впервые на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" было подписано официальное соглашение между российской компанией "Интеко Групп" и афганской компанией Central Green Power Company.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

Поддержали документ председатель совета директоров "Интеко Групп" Сабир Бабаев и гендиректор Муса Азизи.

Российские специалисты провели геологоразведочные работы в трех афганских провинциях — Балх, Фарьяб и Герат — и скоро приступят к буровым. Одновременно начнется строительство нефтеперерабатывающего завода на месте, уже подготовленном с инженерной точки зрения. В ближайшее время при содействии Российского делового центра в Афганистане начнется строительство палаточных городков для российских специалистов.

По информации афганской стороны, в первую очередь планируется расконсервация восьми скважин и бурение еще 52. В следующем году запланировано бурение 300 новых скважин, а начальный объем добычи с одной скважины составит примерно 25-40 тонн в сутки, пишет "Татар-Информ".

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового оборудования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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