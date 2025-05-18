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Несмотря ни на что Сербия выбирает российский газ, ведутся переговоры на долгосрочную перспективу

1:52
Экономика

Сербия стремится обеспечить стабильность в энергетике — и делает ставку на долгосрочное партнёрство с Россией. Переговоры о новом газовом контракте уже идут, и на кону — поставки 2,5 миллиарда кубометров топлива ежегодно.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в эфире TV Prva, что стороны обсуждают соглашение минимум на три года, а в перспективе — на целых десять. Речь идёт не только о безопасности поставок, но и о снижении спекуляций на внутреннем рынке. Особое внимание уделяется рискам и условиям расчётов: ставка будет сделана на "нефтяную формулу" с элементами биржевых цен.

"Мы обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. Из России — восемь плюс четыре миллиона кубометров в сутки, эти объёмы наиболее чувствительны в договоре. Дополнительно два миллиона поступят из Азербайджана и два-три миллиона — из Венгрии. Мы полностью подготовлены к отопительному сезону", — заявил Баятович.

Интерес к новому соглашению был подтверждён и на высшем уровне. 9 мая президент Сербии Александр Вучич в Москве лично обсуждал газовую тему с Владимиром Путиным. Тогда же Баятович входил в состав делегации, а недавно вновь посетил Россию для продолжения диалога с "Газпромом".

В текущем отопительном сезоне спрос на газ в Сербии достигал 18 миллионов кубометров в сутки. Особенно активно ресурс потребляется промышленностью, и сейчас на него приходится более 20% всей энергии, производимой в стране.

Текущее соглашение с Россией истекает уже 31 мая, и сербская сторона надеется подписать новый контракт до этой даты.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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