Осталась без господдержки: британская Centrica предупреждает о риске остановки крупнейшего газохранилища

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший в Великобритании комплекс по хранению природного газа рискует прекратить свою работу, так как его оператор, компания Centrica, заявила об отсутствии правительственной поддержки.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Ранее в этом месяце Centrica сообщила о продолжающихся переговорах с правительством относительно возможного сотрудничества в расширении и модернизации месторождения Rough, расположенного у побережья Йоркшира.

Этот объект в Северном море, являющийся самым крупным в своем роде в стране, прекратил закачку природного газа в прошлом месяце.

Согласно данным, обычно весной начиналась закачка топлива на месторождение Rough, но к середине апреля этого не произошло.

В интервью программе "Воскресенье с Лорой Куэнсберг" на BBC, генеральный директор Centrica Крис О'Ши пояснил, что компания нуждается в государственной поддержке, поскольку ежегодные убытки от эксплуатации актива составляют около 100 миллионов фунтов стерлингов из-за высоких затрат.

Он подчеркнул, что инвестиции в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов в реконструкцию месторождения не окупятся, если цены на газ останутся на прежнем уровне.

О'Ши отметил, что компания не просит прямых субсидий, а стремится к созданию условий, способствующих привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и сохранению квалифицированных кадров, пишет The Standard.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.