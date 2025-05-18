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Эксперт рассказал, как платить меньше за коммуналку, если уезжаешь на дачу

1:15
Экономика

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал телеканалу "Москва 24" простой способ уменьшить плату за коммунальные услуги, если вы уезжаете на дачу на длительное время.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Основания для перерасчёта платы за коммуналку

Для перерасчёта нужно подтвердить своё отсутствие в квартире не менее пяти дней подряд. Подойдут проездные билеты, командировочные удостоверения, временная регистрация в дачном доме или справка председателя садового товарищества.

Эти документы необходимо приложить к заявлению в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Сроки подачи заявления и нюансы перерасчёта

Заявление можно подать до отъезда, во время поездки или не позднее 30 дней после возвращения. Перерасчёт будет сделан за водоснабжение, водоотведение, газ и вывоз мусора с учётом отсутствия жильцов.

Если установлены индивидуальные счётчики, нужно передавать показания, отражающие минимальное потребление. При этом плата за отопление, капремонт и содержание квартиры перерасчёту не подлежит.

Если в перерасчёте откажут, эксперт советует обращаться в жилинспекцию.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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