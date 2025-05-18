Эксперт рассказал, как платить меньше за коммуналку, если уезжаешь на дачу

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал телеканалу "Москва 24" простой способ уменьшить плату за коммунальные услуги, если вы уезжаете на дачу на длительное время.
Для перерасчёта нужно подтвердить своё отсутствие в квартире не менее пяти дней подряд. Подойдут проездные билеты, командировочные удостоверения, временная регистрация в дачном доме или справка председателя садового товарищества.
Эти документы необходимо приложить к заявлению в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
Заявление можно подать до отъезда, во время поездки или не позднее 30 дней после возвращения. Перерасчёт будет сделан за водоснабжение, водоотведение, газ и вывоз мусора с учётом отсутствия жильцов.
Если установлены индивидуальные счётчики, нужно передавать показания, отражающие минимальное потребление. При этом плата за отопление, капремонт и содержание квартиры перерасчёту не подлежит.
Если в перерасчёте откажут, эксперт советует обращаться в жилинспекцию.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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