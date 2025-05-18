Скоро в квитанциях: насколько вырастут тарифы на ЖКХ

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в 2025 году тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут в среднем на 11,9%. Об этом он рассказал на форуме "Россия — Исламский мир".

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По словам Кошелева, повышение связано с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры и общим уровнем инфляции, пишет ТАСС.

Он также отметил, что тарифы устанавливаются региональными органами власти в разное время, поэтому рост цен может отличаться в зависимости от региона.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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