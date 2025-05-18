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Афганистан и Россия запускают масштабный нефтяной проект

0:47
Экономика

Афганистан подписал соглашение с российской компанией "Интеко Групп" о совместной добыче и переработке нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum".

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин отметил, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку и готовится начать буровые работы по добыче нефти.

Кроме того, на площадке параллельно стартует строительство нефтеперерабатывающего завода с необходимой инфраструктурой, пишет РИА "Новости".

Ранее в Казань с делегацией из Кабула прилетел вице-премьер Афганистана Барадар, что подчеркнуло значимость сотрудничества между странами.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км². Занимает 45-е место в мире по численности населения и 40-е по территории.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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