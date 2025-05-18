Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи до рекордных $35,8 миллиона, согласно данным южнокорейской статистической службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Рост составил около 25% как в сравнении с прошлым годом, так и в сравнении с предыдущим месяцем.

Лидируют средства по уходу за кожей

Основная часть ввоза пришлась на средства для ухода за кожей — на сумму $33,3 миллиона. Также импортировались средства для макияжа глаз на $1,2 миллиона и косметика для губ — почти $1 миллион.

Ранее сообщалось, что США вновь стали экспортировать в Россию косметические средства.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



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