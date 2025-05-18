Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома
Сваха раскрыла правду: вот по какой простой причине Анастасия Волочкова не может устроить свою личную жизнь
Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах

Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта

0:47
Экономика

В апреле 2025 года Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи до рекордных $35,8 миллиона, согласно данным южнокорейской статистической службы.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косметика

Рост составил около 25% как в сравнении с прошлым годом, так и в сравнении с предыдущим месяцем.

Лидируют средства по уходу за кожей

Основная часть ввоза пришлась на средства для ухода за кожей — на сумму $33,3 миллиона. Также импортировались средства для макияжа глаз на $1,2 миллиона и косметика для губ — почти $1 миллион.

Ранее сообщалось, что США вновь стали экспортировать в Россию косметические средства.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Экономика и бизнес
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем Аудио 
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф
Авто
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах
Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай
Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.