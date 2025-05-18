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В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов

Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море с запасами около 75 миллиардов кубометров природного газа.

Крым
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Крым

Месторождение называется Гёктепе-3 и было выявлено после 49 дней бурения и тестирования.

Эрдоган оценил стоимость запасов в 30 миллиардов долларов, подчеркнув важность открытия для энергетической безопасности страны и экономического развития региона.

"Стоимость запасов оценивается в 30 млрд долларов", — сказал турецкий лидер.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. 

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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