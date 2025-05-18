В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море с запасами около 75 миллиардов кубометров природного газа.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Месторождение называется Гёктепе-3 и было выявлено после 49 дней бурения и тестирования.

Эрдоган оценил стоимость запасов в 30 миллиардов долларов, подчеркнув важность открытия для энергетической безопасности страны и экономического развития региона.

"Стоимость запасов оценивается в 30 млрд долларов", — сказал турецкий лидер.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.