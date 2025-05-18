Госдолг США достиг критической точки: Moody's понизило рейтинг

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг правительства США с AAA до AA1, об этом говорится в официальном заявлении организации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

В релизе указано, что это решение связано с ростом показателей государственного долга и процентных выплат, которые превысили уровни стран с аналогичным рейтингом. Также было изменено прогнозирование с негативного на стабильное, согласно РИА Новости.

Банк России продолжает планомерно и осторожно работать над возвращением российским инвесторам возможности распоряжаться их зарубежными активами. Состоялось два раунда обмена активами, в ходе которых иностранные инвесторы получили возможность выкупить заблокированные российские активы, используя средства, находящиеся на специальных счетах. В рамках этой схемы инвесторы могли разблокировать активы на сумму до 100 тысяч рублей, что затронуло интересы большинства пострадавших частных инвесторов.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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