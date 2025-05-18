Обмен без проблем! Где россияне могут поменять рубли на местную валюту в 2025 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сто рублей

Исследование показало, что такую возможность предоставляют и обменные пункты в аэропортах, и банки в городах и на популярных курортах.

Также обменять рубли можно в аэропортах Китая после прилета, а в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии — в банках внутри городов.

Между тем, в странах таких как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, в обменных пунктах и крупных банках получить местную валюту за рубли нельзя.

Недавно возникли проблемы с обменом долларов старого образца, выпущенных до 2013 года. В некоторых странах, таких как ОАЭ и Турция, требуют обменивать именно новые купюры. В странах Восточной Азии старые доллары иногда меняют с большим дисконтом, пишет РИА Новости.

Минэкономразвития отмечает, что подобные сложности с обменом валют возникли по всему миру, и в России также некоторые банки не принимают старые купюры долларов.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



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