Обмен без проблем! Где россияне могут поменять рубли на местную валюту в 2025 году

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
Исследование показало, что такую возможность предоставляют и обменные пункты в аэропортах, и банки в городах и на популярных курортах.
Также обменять рубли можно в аэропортах Китая после прилета, а в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии — в банках внутри городов.
Между тем, в странах таких как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, в обменных пунктах и крупных банках получить местную валюту за рубли нельзя.
Недавно возникли проблемы с обменом долларов старого образца, выпущенных до 2013 года. В некоторых странах, таких как ОАЭ и Турция, требуют обменивать именно новые купюры. В странах Восточной Азии старые доллары иногда меняют с большим дисконтом, пишет РИА Новости.
Минэкономразвития отмечает, что подобные сложности с обменом валют возникли по всему миру, и в России также некоторые банки не принимают старые купюры долларов.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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