Дальневосточные крабы: какие изменения ждут отрасль

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет, состоящий из руководителей рыбохозяйственных ассоциаций, обратился к премьер-министру с просьбой проработать возможность исключения глубоководных крабов из списка объектов для распределения квот на аукционах с инвестиционными обязательствами.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info краб

С 2019 года государство проводило 15 аукционов для продажи квот на добычу крабов-стригунов ангулятуса и красного на Дальнем Востоке. Однако большинство аукционов не состоялось из-за отсутствия заявок.

За последние пять лет более 30 тысяч тонн глубоководных крабов остались невыбранными и неосвоенными, что привело к потере примерно 140 миллионов долларов валютной выручки и около 2 миллиардов рублей фискальных сборов.

В Совете напомнили о том, что глубоководные крабы требуют особого подхода как объект промысла. Их исключение из аукционного списка может способствовать более эффективному освоению этого ресурса, что соответствует стратегическим планам развития российского рыболовства и выделяется как перспективное направление для отрасли, пишет Fishnews.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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