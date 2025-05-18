Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет раскрыт: диетолог объяснила, какой йогурт полезнее — 0% или 2%
Земля хранит свою самую страшную тайну на глубине, куда почти никто не заглядывал
Как обогреть дачный домик в холодный май
Пирог с подгоревшими яблоками: как Высоцкая превратила смех в рецепт успеха
Дальневосточные крабы: какие изменения ждут отрасль
Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет
Эти тренировки защитят женщин от страха: врачи рассказали о профилактике рака груди
Маленькие, да удаленькие: как приручить брюссельскую капусту и вырастить шикарный урожай
Диана Арбенина раскрывает тайные предпочтения: мужчины какого типажа способны пленить её сердце?

Тенденция безналичных расчётов: как страны Евросоюза ограничивают наличные платежи

2:00
Экономика

Через полтора года в Евросоюзе планируется ввести единый лимит на наличные платежи — 10 тысяч евро.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

При превышении этой суммы платежи будут возможны только безналичным способом. Многие страны ЕС уже внедрили собственные ограничения, зачастую более строгие.

Например, в Греции лимит составляет всего 500 евро, что является одним из самых низких в Европе, за исключением покупок автомобилей. В Словении для юридических лиц установлен лимит 420 евро, а физические лица могут оплачивать наличными до 5 тысяч евро. Самый высокий лимит — 15 тысяч евро в Словакии. В целом, ограничения на использование наличных действуют в 19 из 27 стран Евросоюза, согласно РИА Новости.

Некоторые страны "Большой двадцатки" тоже ограничивают наличные платежи. В Австралии лимит — 10 тысяч долларов за транзакцию, в Индии — 200 тысяч рупий в день на одного человека, в Турции — 30 тысяч лир, а в Мексике ограничения касаются отдельных товаров, например недвижимости или ювелирных изделий.

Некоторые страны, включая Канаду, Германию и Швецию, позволяют платить наличными свыше 10 тысяч евро или долларов, но требуют отчёта перед налоговыми органами или предъявления удостоверения личности. Например, в Канаде при оплате свыше 10 тысяч канадских долларов нужно сообщить налоговым органам.

Также есть страны, где законодательство практически не регулирует наличные платежи. К таким относятся Россия, США, Япония, Южная Корея и другие. Однако, например, в России юридические лица не могут проводить наличные операции сверх 100 тысяч рублей, а в Финляндии магазины могут отказаться принимать наличные деньги.

Уточнения

Лимит (лат  limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф
Авто
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Дальневосточные крабы: какие изменения ждут отрасль
Распылите и забудьте: краска больше не слезает с пластика — вот в чём секрет
Эти тренировки защитят женщин от страха: врачи рассказали о профилактике рака груди
Маленькие, да удаленькие: как приручить брюссельскую капусту и вырастить шикарный урожай
Диана Арбенина раскрывает тайные предпочтения: мужчины какого типажа способны пленить её сердце?
Тенденция безналичных расчётов: как страны Евросоюза ограничивают наличные платежи
Без сахара, но с сюрпризом: какие надписи на упаковках обманывают чаще всего
Летние прогулки с собакой могут закончиться трагично: вот что нужно знать заранее
Мёд или сахар: разоблачаем сладкую правду — что полезнее для здоровья
Как уличный фонарь может убить вашу машину: 7 причин, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.