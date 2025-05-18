Тенденция безналичных расчётов: как страны Евросоюза ограничивают наличные платежи

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Через полтора года в Евросоюзе планируется ввести единый лимит на наличные платежи — 10 тысяч евро.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евро

При превышении этой суммы платежи будут возможны только безналичным способом. Многие страны ЕС уже внедрили собственные ограничения, зачастую более строгие.

Например, в Греции лимит составляет всего 500 евро, что является одним из самых низких в Европе, за исключением покупок автомобилей. В Словении для юридических лиц установлен лимит 420 евро, а физические лица могут оплачивать наличными до 5 тысяч евро. Самый высокий лимит — 15 тысяч евро в Словакии. В целом, ограничения на использование наличных действуют в 19 из 27 стран Евросоюза, согласно РИА Новости.

Некоторые страны "Большой двадцатки" тоже ограничивают наличные платежи. В Австралии лимит — 10 тысяч долларов за транзакцию, в Индии — 200 тысяч рупий в день на одного человека, в Турции — 30 тысяч лир, а в Мексике ограничения касаются отдельных товаров, например недвижимости или ювелирных изделий.

Некоторые страны, включая Канаду, Германию и Швецию, позволяют платить наличными свыше 10 тысяч евро или долларов, но требуют отчёта перед налоговыми органами или предъявления удостоверения личности. Например, в Канаде при оплате свыше 10 тысяч канадских долларов нужно сообщить налоговым органам.

Также есть страны, где законодательство практически не регулирует наличные платежи. К таким относятся Россия, США, Япония, Южная Корея и другие. Однако, например, в России юридические лица не могут проводить наличные операции сверх 100 тысяч рублей, а в Финляндии магазины могут отказаться принимать наличные деньги.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.



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