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Битва с инфляцией: Сергей Миронов предлагает кардинальное изменение НДС

1:06
Экономика

Сергей Миронов, возглавляющий фракцию "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме, предложил снизить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Также он выступил за обнуление НДС на базовые продукты питания. 

В интервью ТАСС Миронов подчеркнул необходимость корректировки налоговых ставок: предложено снизить НДС с 20% до 15%, для социально важных товаров — до 5%, а на основные продукты питания — полностью обнулить. Он объяснил это необходимостью борьбы с инфляцией, которая сдерживает рост пенсий и зарплат бюджетников, вынуждая людей работать ради обеспечения продовольствием.

Кроме того, Миронов предложил снизить ставки Центрального банка и ограничить розничные наценки на основные продукты питания, чтобы они не превышали 15% от стоимости у производителя.

Он отметил, что рост цен на продукты связан с ростом издержек, а также с завышенными наценками розничных торговых сетей, вынужденных покрывать свои высокие расходы по кредитам.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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