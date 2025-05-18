Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле Россия приобрела у Южной Кореи косметики на рекордную сумму — 35,8 миллиона долларов, что стали самыми высокими показателями в двусторонней торговле.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем для тела

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы. Это почти на 25% больше по сравнению с предыдущим месяцем и годом. Ранее максимум был зафиксирован в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов.

Основная часть закупок — средства для ухода за кожей на сумму 33,3 миллиона долларов. Также были поставки косметики для глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов).

По итогам апреля Россия заняла четвертое место среди основных покупателей корейской косметики, поднявшись с шестого места месяц назад. Больше всего косметики покупали Китай — на 184,6 миллиона долларов, США — на 150,3 миллиона долларов, а также Япония — на 74,5 миллиона долларов.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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