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ХМАО анонсировал запуск рейсов в Сухум: 500 млн на поддержку авиаперевозок

1:25
Экономика

Правительство ХМАО запланировало в первой корректировке бюджета на 2025 год дополнительно выделить около 500 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок.

Абхазия, Гагра
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абхазия, Гагра

Большая часть этих средств предназначена для поддержки нового маршрута Сургут — Сухум, запуск которого ранее обсуждался властями региона.

Губернатор Руслан Кухарук сообщил в апреле, что совместно с Минтранспортом РФ рассматривается возможность открытия регулярных рейсов между Югрой и Сухумом. Помимо этого, планируются программы летнего отдыха для детей, санаторно-курортное лечение для взрослых и возможное создание туристических маршрутов для граждан Абхазии в ХМАО.

Общий объем выделяемых средств на авиасообщение в 2025 году составляет около 500 миллионов рублей, а общий бюджет на такой тип расходов — более 3 миллиардов. Средства также пойдут на восстановление ранее перераспределённых ассигнований (в размере 230,9 млн рублей) и на адаптацию маршрутов из аэропорта Берёзово, где проходит капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы (57,9 млн рублей), пишет faktologia.

Утверждение поправок к бюджету ожидается депутатами думы ХМАО в конце мая.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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