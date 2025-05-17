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Неожиданное увеличение: казахстанский импорт мяса из России вырос до 25 млн долларов

1:16
Экономика

Казахстан значительно увеличил импорт мяса из России в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Импорт вырос на 41% и составил 25,1 миллиона долларов, при этом количество ввезенного мяса достигло 18 тонн. В то же время экспорт мяса из Казахстана в Россию снизился примерно на четверть, что принесло 11,5 миллиона долларов.

Также в начале 2025 года было отмечено, что за 2024 год поставки мясных продуктов из России в Казахстан выросли в 1,2 раза — с 47,8 тысячи до 55,2 тысячи тонн, по сравнению с 2023 годом.

Стоит напомнить, что в январе 2022 года Россия ввела ограничения на ввоз мясной продукции из Казахстана из-за вспышки ящура в Карагандинской области. Эти ограничения вскоре были сняты для южных и юго-восточных регионов, и сейчас продолжается работа по снятию запретов со всей территории Казахстана, пишет ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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