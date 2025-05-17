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Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России

1:38
Экономика

В России может появиться совершенно новый тип лесов — генномодифицированные плантации с деревьями, растущими в разы быстрее обычных. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания таких насаждений. Звучит фантастически? Но это — реальный проект, обсуждаемый на государственном уровне.

Еловый лес
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еловый лес

Что поручено сделать

До 1 июля текущего года правительство должно представить предложения о целесообразности проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Речь идёт о выведении пород деревьев с «заданными морфологическими свойствами» и ускоренным ростом древесины. К созданию ГМ-лесов планируется привлекать заинтересованные организации — как научные, так и отраслевые.

Зачем это нужно

Проект рассматривается с прицелом на коммерческое выращивание и использование древесины. Идея — заложить в России основу для масштабных лесных плантаций, которые смогут быстрее восполнять ресурсы деревообрабатывающей промышленности. Это особенно актуально на фоне ограничений и износа традиционных лесных массивов.

Как всё началось

Речь о генно-модифицированных деревьях зашла на апрельском совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Именно по итогам этой встречи и был сформирован перечень поручений, в том числе и по ГМ-насаждениям.

Применение генной инженерии в лесоводстве может стать новым этапом в развитии российской лесной отрасли — вызовет ли это споры среди экологов и общественности.

Уточнения

Генетическая инжене́рия (или генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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