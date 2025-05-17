Что изменится в железнодорожной логистике — Путин дал чёткое поручение

Почему перевозка леса по железной дороге станет делом государственной важности? Ответ — в новых поручениях президента России, которые могут изменить логистику отрасли уже в ближайшие месяцы.
Владимир Путин поручил правительству и РЖД до 1 июля выработать меры, которые позволят ускорить и упростить перевозки продукции лесной промышленности. Главная цель — повысить приоритет железнодорожной логистики для этого сектора.
В первую очередь, речь идёт об увеличении количества контейнерных поездов прямого сообщения. Эти составы будут выделяться компаниям лесной отрасли с учётом их реальных производственных и отгрузочных объёмов. То есть, кому больше нужно — тому и выделят больше ресурсов.
Также необходимо синхронизировать процесс подачи вагонов под загрузку и отправку уже гружёных поездов. Сделать это предстоит на уровне железнодорожных станций и терминалов, где работает лесная промышленность. Такой подход должен сократить простои и увеличить эффективность логистики.
В документе отдельно указано: предложения должны быть подготовлены с участием правительства Архангельской области. Этот регион традиционно считается ключевым для отрасли, и его опыт может сыграть решающую роль в формировании новых правил.
Контроль за выполнением поручения возложен на председателя правительства Михаила Мишустина и генерального директора РЖД Олега Белозёрова. У них есть чуть больше месяца, чтобы выработать план и предложить его главе государства.
Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
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