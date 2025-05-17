ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире

Когда мы выбираем авиакомпанию или маршрут, чаще всего смотрим на цену и удобство. Но один из важнейших факторов — безопасность самолёта.
От модели воздушного судна зависят не только комфорт и расход топлива, но и вероятность отказа техники, поведение в нештатной ситуации и общее доверие к полёту.
Мы собрали ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов — от гигантов международных авиалиний до надёжных региональных машин. Рейтинг основан на данных об аварийности, технической надёжности, отзывах пилотов и статистике происшествий.
Безопасность современных пассажирских самолётов — результат десятилетий инженерного прогресса, испытаний и анализа. Если вы летите на одном из перечисленных выше лайнеров — можете быть спокойны: они зарекомендовали себя как надёжные и безопасные.
Однако помните: безопасность полёта — это не только самолёт, но и профессионализм экипажа, техническое обслуживание, погодные условия и даже подготовка пассажира. Летайте осознанно и уверенно!
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