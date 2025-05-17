Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте центр города! Эти районы Манчестера — спасение для первого покупателя
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке
Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма
Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут
Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром
Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025
Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать

ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире

2:15
Экономика » Производство » Авиация

Когда мы выбираем авиакомпанию или маршрут, чаще всего смотрим на цену и удобство. Но один из важнейших факторов — безопасность самолёта.

Airbus A350
Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog (Веб-сайт), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Airbus A350

От модели воздушного судна зависят не только комфорт и расход топлива, но и вероятность отказа техники, поведение в нештатной ситуации и общее доверие к полёту.

Мы собрали ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов — от гигантов международных авиалиний до надёжных региональных машин. Рейтинг основан на данных об аварийности, технической надёжности, отзывах пилотов и статистике происшествий.

  • Airbus A350 — Новейший широкофюзеляжный авиалайнер без фатальных катастроф.
  • Boeing 787 Dreamliner — Высокотехнологичный самолёт с системами автоматической безопасности.
  • Airbus A380 — Самый крупный в мире, и при этом один из самых надёжных.
  • Boeing 777 — Один из самых безопасных в истории авиации.
  • Airbus A330 — Универсальный и надёжный "трудяга" международных рейсов.
  • Embraer E2 (E190-E2 / E195-E2) — Современные региональные самолёты с нулевым числом катастроф.
  • Boeing 767 — Проверенная временем модель с устойчивой статистикой.
  • Airbus A320neo — Обновлённая версия одного из самых массовых самолётов.
  • Boeing 737 NG — Узкофюзеляжный рекордсмен по количеству рейсов.
  • Bombardier CRJ700/900 — Канадский региональный самолёт, широко используемый в Северной Америке.

Безопасность современных пассажирских самолётов — результат десятилетий инженерного прогресса, испытаний и анализа. Если вы летите на одном из перечисленных выше лайнеров — можете быть спокойны: они зарекомендовали себя как надёжные и безопасные.

Однако помните: безопасность полёта — это не только самолёт, но и профессионализм экипажа, техническое обслуживание, погодные условия и даже подготовка пассажира. Летайте осознанно и уверенно!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Наука и техника
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими
ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире
Казалось бы, всё хорошо — но кошка сторонится: причины могут быть неожиданными
Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке
Единый билет на поезд и корабль стал новой главой в истории итальянского туризма
Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут
Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром
Оштрафуют за вейп, накажут за шашки, камеры вычислят без ОСАГО — что готовит ПДД-2025
Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать
Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.