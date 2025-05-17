ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов в мире

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Когда мы выбираем авиакомпанию или маршрут, чаще всего смотрим на цену и удобство. Но один из важнейших факторов — безопасность самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog (Веб-сайт), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Airbus A350

От модели воздушного судна зависят не только комфорт и расход топлива, но и вероятность отказа техники, поведение в нештатной ситуации и общее доверие к полёту.

Мы собрали ТОП-10 самых безопасных пассажирских самолётов — от гигантов международных авиалиний до надёжных региональных машин. Рейтинг основан на данных об аварийности, технической надёжности, отзывах пилотов и статистике происшествий.

Airbus A350 — Новейший широкофюзеляжный авиалайнер без фатальных катастроф.

Boeing 787 Dreamliner — Высокотехнологичный самолёт с системами автоматической безопасности.

Airbus A380 — Самый крупный в мире, и при этом один из самых надёжных.

Boeing 777 — Один из самых безопасных в истории авиации.

Airbus A330 — Универсальный и надёжный "трудяга" международных рейсов.

Embraer E2 (E190-E2 / E195-E2) — Современные региональные самолёты с нулевым числом катастроф.

Boeing 767 — Проверенная временем модель с устойчивой статистикой.

Airbus A320neo — Обновлённая версия одного из самых массовых самолётов.

Boeing 737 NG — Узкофюзеляжный рекордсмен по количеству рейсов.

Bombardier CRJ700/900 — Канадский региональный самолёт, широко используемый в Северной Америке.

Безопасность современных пассажирских самолётов — результат десятилетий инженерного прогресса, испытаний и анализа. Если вы летите на одном из перечисленных выше лайнеров — можете быть спокойны: они зарекомендовали себя как надёжные и безопасные.

Однако помните: безопасность полёта — это не только самолёт, но и профессионализм экипажа, техническое обслуживание, погодные условия и даже подготовка пассажира. Летайте осознанно и уверенно!

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